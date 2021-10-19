Армения договорилась с Россией о цене на газ
Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что республика и Россия договорились о цене на поставляемый в Армению природный газ, сообщает ТАСС.
По его словам, пока не удается договориться по ситуации с пятым энергоблоком Разданской ТЭС, который принадлежит «Газпрому» и в настоящее время не функционирует.
«Мы бы хотели, чтобы энергоблок стал частью энергетической системы страны», - отметил вице-премьер.
Ранее в Москве главы Минобороны Армении и России Аршак Карапетян и Сергей Шойгу обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-российского сотрудничества в сфере обороны, сообщает RT.
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