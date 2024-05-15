Путин поздравил новый состав правительства РФ
Глава государства Владимир Путин на встрече поздравил новый состав кабмина.
Президент заявил, что подписал указы о формировании нового состава правительства. Он попросил членов кабмина учесть предложения депутатов Госдумы, которые прозвучали во время обсуждений кандидатур. Путин выразил надежду, что правительство окажет необходимую помощь министрам, которые ранее работали в субъектах, а те применят свои лучшие навыки для решения задач на федеральном уровне.
Отмечается, что властям нужно выстраивать работу на шестилетний срок, а источники финансирования для реализации намеченных планов определить как можно быстрее.
Ранее Госдума утвердила всех 16 министров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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