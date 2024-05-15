Путин поздравил новый состав правительства РФ

Президент заявил, что подписал указы о формировании нового состава правительства. Он попросил членов кабмина учесть предложения депутатов Госдумы, которые прозвучали во время обсуждений кандидатур. Путин выразил надежду, что правительство окажет необходимую помощь министрам, которые ранее работали в субъектах, а те применят свои лучшие навыки для решения задач на федеральном уровне.

Отмечается, что властям нужно выстраивать работу на шестилетний срок, а источники финансирования для реализации намеченных планов определить как можно быстрее.

Ранее Госдума утвердила всех 16 министров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

