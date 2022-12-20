Путин поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах

В сообщении говорится, что в преддверии запланированного на 1 января 2023 года официального вступления в должность российский лидер пожелал своему бразильскому коллеге успехов в государственной деятельности.

«С обеих сторон выражена уверенность в том, что российско-бразильское стратегическое партнёрство будет и далее успешно развиваться по всем направлениям, как и сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС», - отметили в пресс-службе.

Второй тур президентских выборов в Бразилии прошёл 30 октября. Соперником Лулы да Силвы был действующий глава государства Жаир Болсонару, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

