Путин поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил избранного президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву с победой на выборах, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в преддверии запланированного на 1 января 2023 года официального вступления в должность российский лидер пожелал своему бразильскому коллеге успехов в государственной деятельности.
«С обеих сторон выражена уверенность в том, что российско-бразильское стратегическое партнёрство будет и далее успешно развиваться по всем направлениям, как и сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС», - отметили в пресс-службе.
Второй тур президентских выборов в Бразилии прошёл 30 октября. Соперником Лулы да Силвы был действующий глава государства Жаир Болсонару, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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