Назван победитель на выборах президента Бразилии
На выборах главы Бразилии победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает ЦИК страны.
Второй тур выборов президента состоялся 30 октября. Соперником Лулы да Силвы был действующий глава государства Жаир Болсонару.
Как сообщалось ранее, бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва имеет большие шансы на победу во втором туре президентских выборов, народ Бразилии помнит и уважает его, а вот шансы Болсонару гораздо меньше, заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в разговоре с НСН.
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