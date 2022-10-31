Назван победитель на выборах президента Бразилии

На выборах главы Бразилии победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает ЦИК страны.

Лула да Силва побеждает на выборах бразильского президента

Второй тур выборов президента состоялся 30 октября. Соперником Лулы да Силвы был действующий глава государства Жаир Болсонару.

Как сообщалось ранее, бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва имеет большие шансы на победу во втором туре президентских выборов, народ Бразилии помнит и уважает его, а вот шансы Болсонару гораздо меньше, заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаБразилия
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