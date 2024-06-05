Путин поздравил Моди с успехом Индийской народной партии на выборах

В сообщении говорится, что российский лидер направил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди, а также побеседовал с ним по телефону.

Отмечается, что в ходе разговора сторонв выразили «удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое будет и далее расширяться».

«Условлено о продолжении конструктивного личного взаимодействия лидеров двух стран», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку перед процедурой формирования нового кабинета министров, сообщает RT.

