Путин поздравил Моди с успехом Индийской народной партии на выборах
Успех Индийской народной партии на всеобщих парламентских выборах является отражением поддержки проводимого властями Индии политического курса. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В сообщении говорится, что российский лидер направил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди, а также побеседовал с ним по телефону.
Отмечается, что в ходе разговора сторонв выразили «удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое будет и далее расширяться».
«Условлено о продолжении конструктивного личного взаимодействия лидеров двух стран», - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку перед процедурой формирования нового кабинета министров, сообщает RT.
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