Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана

Мирзиеев набрал 87,05% голосов и одержал победу на досрочных президентских выборах в Узбекистане, прошедших 9 июля, пишет RT. Политик будет возглавлять республику в следующие семь лет.

Российский лидер направил главе Узбекистана поздравительную телеграмму.

«Убедительная победа на выборах подтверждает Ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого Вами курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение ее международных позиций, защиту прав и интересов граждан», — отмечается в послании.

Путин выразил уверенность в обеспечении наращивания взаимовыгодного сотрудничества России и Узбекистана по всему комплексу двусторонних связей и координации двух стран в региональных и международных делах.

