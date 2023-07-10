Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана
Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева с победой на выборах главы республики. Об этом сообщили в Кремле.
Мирзиеев набрал 87,05% голосов и одержал победу на досрочных президентских выборах в Узбекистане, прошедших 9 июля, пишет RT. Политик будет возглавлять республику в следующие семь лет.
Российский лидер направил главе Узбекистана поздравительную телеграмму.
«Убедительная победа на выборах подтверждает Ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого Вами курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение ее международных позиций, защиту прав и интересов граждан», — отмечается в послании.
Путин выразил уверенность в обеспечении наращивания взаимовыгодного сотрудничества России и Узбекистана по всему комплексу двусторонних связей и координации двух стран в региональных и международных делах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru