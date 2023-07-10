ЦИК Узбекистана: Мирзиеев выиграл выборы президента с 87,05% голосов

Он отметил, что второе место занял кандидат от партии «Адолат», первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, которая набрала 4,43%. На третьем месте – председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов с 4,02%. Четвертое место занял лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев с 3,74%.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что явка на досрочных выборах президента Узбекистана составила 33,54%. Отмечалось, что это больше, чем минимальный порог для признания голосования состоявшимся, сообщает «Радиоточка НСН».

