ЦИК Узбекистана: Мирзиеев выиграл выборы президента с 87,05% голосов
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% голосов, он побеждает на досрочных выборах главы государства. Такое заявление сделал глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что второе место занял кандидат от партии «Адолат», первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, которая набрала 4,43%. На третьем месте – председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов с 4,02%. Четвертое место занял лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев с 3,74%.
Ранее, 9 июля, сообщалось, что явка на досрочных выборах президента Узбекистана составила 33,54%. Отмечалось, что это больше, чем минимальный порог для признания голосования состоявшимся, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru