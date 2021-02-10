Путин поздравил МИД РФ с Днем дипломатического работника
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником. Он отметил, что благодаря работе дипломатов удалось стабилизировать ситуацию в ряде «горячих точек». Поздравление размещено на сайте Кремля.
Благодаря МИД также удалось обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством зарубежных партнеров, включая, прежде всего, государства Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС, отмечается в сообщении.
Президент также оценил работу министерства и его представительств за рубежом по оказанию помощи россиянам, находившимся за границей в разгар пандемии.
В сообщении подчеркивается роль дипломатов в защите национальных интересов страны, внесении вклада в укрепление мира и решении глобальных и региональных проблем, передает РИА ФАН.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля с 2002 года.
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