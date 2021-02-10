Путин поздравил МИД РФ с Днем дипломатического работника

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником. Он отметил, что благодаря работе дипломатов удалось стабилизировать ситуацию в ряде «горячих точек». Поздравление размещено на сайте Кремля.

Благодаря МИД также удалось обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством зарубежных партнеров, включая, прежде всего, государства Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС, отмечается в сообщении.