Путин поздравил МИД РФ с Днем дипломатического работника

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником. Он отметил, что благодаря работе дипломатов удалось стабилизировать ситуацию в ряде «горячих точек». Поздравление размещено на сайте Кремля.

Благодаря МИД также удалось обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством зарубежных партнеров, включая, прежде всего, государства Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС, отмечается в сообщении.

МИД России: генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны

Президент также оценил работу министерства и его представительств за рубежом по оказанию помощи россиянам, находившимся за границей в разгар пандемии.

В сообщении подчеркивается роль дипломатов в защите национальных интересов страны, внесении вклада в укрепление мира и решении глобальных и региональных проблем, передает РИА ФАН.

День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля с 2002 года.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры