МИД России: генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны

Генконсульство США во Владивостоке может закрыться к середине весны текущего года, сообщил представитель МИД России в столице Приморского края Андрей Броварец, сообщает РИА Новости.

По его словам, это одностороннее решение Государственного департамента США. «От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового президента США его пересмотрит, тем более что данное решение идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», - сказал Броварец.

Как сообщалось ранее, американские власти рассматривают вариант полного закрытия своих генеральных консульств в Екатеринбурге и Владивостоке, пишет «Коммерсант».

На сегодняшний день их работа ограничена. Так, генконсульство в Екатеринбурге с марта текущего года оказывает услуги только в экстренных ситуациях, а работа генконсульства во Владивостоке была полностью приостановлена из-за эпидемии COVID-19.

