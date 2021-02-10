МИД России: генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
Генконсульство США во Владивостоке может закрыться к середине весны текущего года, сообщил представитель МИД России в столице Приморского края Андрей Броварец, сообщает РИА Новости.
По его словам, это одностороннее решение Государственного департамента США. «От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового президента США его пересмотрит, тем более что данное решение идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», - сказал Броварец.
Как сообщалось ранее, американские власти рассматривают вариант полного закрытия своих генеральных консульств в Екатеринбурге и Владивостоке, пишет «Коммерсант».
На сегодняшний день их работа ограничена. Так, генконсульство в Екатеринбурге с марта текущего года оказывает услуги только в экстренных ситуациях, а работа генконсульства во Владивостоке была полностью приостановлена из-за эпидемии COVID-19.
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