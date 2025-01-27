Путин поздравил Лукашенко с убедительной победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на прошедших в Белоруссии президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах

По словам российского лидера, эта победа является свидетельством «высокого политического авторитета» Лукашенко, а также поддержке гражданами республики политического круса белорусских властей

«Мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию российско-белорусского сотрудничества... продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», - подчеркнул Путин.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой рекомендовали Евросоюзу не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Президентские ВыборыБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин

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