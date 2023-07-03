Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков», — отметил Путин, подчеркнув, что «узы братской дружбы и взаимовыручки» остаются основой союзнических отношений РФ и Белоруссии.
Президент России выразил уверенность, что Москва и Минск смогут преодолеть трудности, отстоять законные интересы благодаря наращиванию связей и укреплению институтов Союзного государства.
Путин пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а народу Белоруссии — счастья и процветания, пишет RT.
Ранее Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, руководитель республики доложил президенту о социально-экономической обстановке в регионе, напоминает «Свободная пресса».
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