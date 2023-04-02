Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Президент Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму. Она опубликована на сайте Кремля.
Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, Москва и Минск эффективно сотрудничают на международной арене, в сфере безопасности и обороны, отметил российский лидер. Он обратил внимание на укрепление финансового и технологического суверенитета.
По словам Путина, Россия и Белоруссия совершенствуют механизмы Союзного государства. Глава государства выразил уверенность в успехе дальнейшей работы.
Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а белорусам - счастья и процветания.
Президент Белоруссии ранее заявил, что в случае необходимости в республике появится российское стратегическое ядерное оружие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru