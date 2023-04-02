Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, Москва и Минск эффективно сотрудничают на международной арене, в сфере безопасности и обороны, отметил российский лидер. Он обратил внимание на укрепление финансового и технологического суверенитета.

По словам Путина, Россия и Белоруссия совершенствуют механизмы Союзного государства. Глава государства выразил уверенность в успехе дальнейшей работы.

Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а белорусам - счастья и процветания.

Президент Белоруссии ранее заявил, что в случае необходимости в республике появится российское стратегическое ядерное оружие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

