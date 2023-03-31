Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за сутки до Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Обращаясь с посланием к народу и парламенту он отметил, что предложение о встрече ему сделал российский лидер, подчеркнув, что на ней будут подняты темы, не подлежащие обсуждению на ВГС.
«Мы с Путиным на сутки раньше встретимся. Он позвонил мне несколько дней назад, предложил этот алгоритм, как он вёл переговоры с Си Цзиньпином... и примем соответствующие решения, которые касаются ВГС», - указал белорусский президент.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко на заседании ВГС в первую очередь стараются сконцентрироваться на текущих актуальных вопросах развития Союзного государства, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru