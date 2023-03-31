Лукашенко заявил, что планирует встретиться с Путиным перед Высшим госсоветом

Обращаясь с посланием к народу и парламенту он отметил, что предложение о встрече ему сделал российский лидер, подчеркнув, что на ней будут подняты темы, не подлежащие обсуждению на ВГС.

«Мы с Путиным на сутки раньше встретимся. Он позвонил мне несколько дней назад, предложил этот алгоритм, как он вёл переговоры с Си Цзиньпином... и примем соответствующие решения, которые касаются ВГС», - указал белорусский президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко на заседании ВГС в первую очередь стараются сконцентрироваться на текущих актуальных вопросах развития Союзного государства, сообщает RT.