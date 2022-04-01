Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что было продолжено обсуждение темы Нагорного Карабаха, стороны обменялись мнениями по вопросам поддержания стабильности в регионе.
Также сообщается, что была подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России.
Военные действия в Нагорном Карабахе могут начаться в любой момент, поэтому в Армении может понадобиться совместное присутствие России и Ирана. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
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