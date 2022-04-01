Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что было продолжено обсуждение темы Нагорного Карабаха, стороны обменялись мнениями по вопросам поддержания стабильности в регионе.

Также сообщается, что была подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России.