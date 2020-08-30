Путин поздравил Лукашенко и запланировал с ним встречу в Москве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора наметили встречу в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», - говорится в официальном сообщении.