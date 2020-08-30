Путин поздравил Лукашенко и запланировал с ним встречу в Москве
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора наметили встречу в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», - говорится в официальном сообщении.
Также российский президент «тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения» - 30 августа белорусский лидер празднует 66-летие.
По информации пресс-службы белорусского президента, встреча двух лидеров запланирована на ближайшее время.
Ранее в воскресенье о телефонном разговоре Путина и Лукашенко сообщила пресс-служба белорусского президента.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает легитимность президентских выборов в Белоруссии. 9 августа Александр Лукашенко с результатом 80% голосов избран главой Белоруссии. С тех пор в стране не прекращаются массовые акции протеста.
Масштабная акция оппозиции в Центре Минска запланирована на 14:00 в воскресенье, 30 августа. К площади Независимости стянуты силовики и спецтехника.
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