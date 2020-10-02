Кадыров предложил Навальному обвинить его в отравлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал высказывание Алексея Навального о том, что за его отравлением стоит президент РФ Владимир Путин. Открытое обращение Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале.



«В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин», — написал Кадыров. По убеждению главы Чечни, благодаря президенту РФ в стране существует толерантное отношение к оппозиции.



Кроме того, в своем обращении Кадыров спросил, почему Навальный «для пущей убедительности» не назвал его самого в качестве заказчика отравления. По мнению политика, подобное обвинение стало бы дополнением в его «копилку абсурдов».



Ранее Навальный дал интервью немецкому изданию Der Spiegel, в котором заявил, что главврач больницы в Омске хуже тайных агентов, которые убивают людей. Телеведущий и кардиолог Александр Мясников заявил, что если бы российские врачи хотели смерти Навального, тот бы «еще в первый день сдох».



Это не первый случай, когда глава Чечни высказывается о Навальном. Так, комментируя вызов оппозиционного политика полковником Золотовым на дуэль, Кадыров назвал это «поступком настоящего мужчины».

