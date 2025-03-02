Бадра Гунба избран президентом Абхазии

Бадра Гунба во втором туре выборов в Абхазии набрал 54,73% голосов и избран президентом Абхазии. Об этом сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан.

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Маршан уточнил, что во втором туре Гунба набрал 54,73% голосов, а его оппонент Адгур Ардзинба - 41,54% голосов.

Изначально выборы президента Абхазии должны были пройти весной 2025 года, но из-за вспыхнувших в ноябре 2024-го в стране протестов и отставки предыдущего президента, выборы пришлось перенести, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВыборыПрезидентАбхазия

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