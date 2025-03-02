Бадра Гунба избран президентом Абхазии
2 марта 202513:01
Бадра Гунба во втором туре выборов в Абхазии набрал 54,73% голосов и избран президентом Абхазии. Об этом сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан.
Маршан уточнил, что во втором туре Гунба набрал 54,73% голосов, а его оппонент Адгур Ардзинба - 41,54% голосов.
Изначально выборы президента Абхазии должны были пройти весной 2025 года, но из-за вспыхнувших в ноябре 2024-го в стране протестов и отставки предыдущего президента, выборы пришлось перенести, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru