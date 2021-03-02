Путин поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву по случаю 90-летнего юбилея.

Путин отметил, что Горбачев принадлежит к плеяде «ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности», повлиявших на ход мировой истории.

«Отрадно, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе», - говорится в тексте телеграммы.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что Горбачев войдёт в десятку крупнейших политиков XX века.

