Путин поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву по случаю 90-летнего юбилея.
Путин отметил, что Горбачев принадлежит к плеяде «ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности», повлиявших на ход мировой истории.
«Отрадно, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе», - говорится в тексте телеграммы.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что Горбачев войдёт в десятку крупнейших политиков XX века.
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