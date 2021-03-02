Горбачеву – 90! В Германии раскрыли отношение к последнему президенту СССР

2 марта празднует свой юбилей празднует Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР. Политику в этом году исполняется 90 лет. В российскую историю он вошёл прежде всего как инициатор «перестройки», за которой последовал распад Советского Союза.

Немецкий политолог Александр Рар рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как к Горбачеву относятся на Западе.

«В России многие смотрят на Горбачева негативно, потому что он разрушил Советский Союз, как говорится. А на Западе многие оценивают его очень положительно, потому что Михаил Горбачев остановил холодную войну. Без знака «плюс» или «минус» хочу сказать, что в отношении Горбачева всегда будут помнить, что он освободил Восточную Европу от тоталитарной коммунистической системы. Во всяком случае, на Западе это так видят. Он открыл путь к нужным реформам, которые проводились потом и в Советском Союзе, и в России, и в других странах. И он сделал большой рывок в сторону построения правовых государств и демократических институтов в Восточной Европе – там, где этого не было. Горбачев войдёт в историю как один из крупных деятелей XX века, я бы сказал – войдёт в первую десятку политиков», - поделился он.

Михаил Горбачев – лауреат Нобелевской премии мир, обладатель десятков престижных международных премий и медалей. После ухода в отставку в декабре 1991 году он основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд) и экологическую организацию Международный Зелёный Крест.

«Он много писал, выступал с лекциями, давал интервью, реагировал на происходящее в России и в мире. И даже сейчас, на карантине из-за пандемии, за всем внимательно следит, общается с друзьями, сотрудниками, журналистами. Благодаря этому он сохранил себя», - рассказал РИА Новости переводчик бывшего советского лидера Павел Палажченко.

Ранее Горбачев в эфире НСН поддержал идею выдвижения создателей отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» на Нобелевскую премию.

