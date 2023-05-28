Путин поздравил Эрдогана с переизбранием

Путин отметил, что победа Эрдогана стала результатом его самоотверженной работы и свидетельством поддержки граждан. Москва ценит вклад президента Турции в укрепление отношений двух стран, сказал российский лидер.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», - добавил Путин.

Второй тур выборов президента Турции состоялся 28 мая. По данным ЦИК республики, Эрдоган получил более 54% голосов, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу - около 45%, передает «Радиоточка НСН».

