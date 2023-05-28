Путин поздравил Эрдогана с переизбранием
Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что победа Эрдогана стала результатом его самоотверженной работы и свидетельством поддержки граждан. Москва ценит вклад президента Турции в укрепление отношений двух стран, сказал российский лидер.
«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», - добавил Путин.
Второй тур выборов президента Турции состоялся 28 мая. По данным ЦИК республики, Эрдоган получил более 54% голосов, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу - около 45%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru