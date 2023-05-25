Эрдоган: на Западе готовы сделать всё для победы оппозиционного кандидата в Турции

Запад использует международные СМИ для распространения фальсифицированной информации о Турции. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете «Hurriyet».

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Он подчеркнул, что недоброжелатели из ряда стран готовы сделать всё, чтобы не допустить его победу во втором туре голосования на президентских выборах.

«Это была ложь и фальсификация, которые затем повторяла турецкая оппозиция», - отметил Эрдоган.

Он не стал уточнять, кто именно, по его мнению, стоит за такими действиями, ограничившись формулировкой «западные группы».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался вводить санкции против России по примеру Запада, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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