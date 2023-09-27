Путин поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении

Президент России Владимир Путин поздравил национального лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с 32-й годовщиной провозглашения независимости республики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Как отметил в телеграмме российский лидер, Туркмения уверенно двигается по пути экономического и социального развития и пользуется авторитетом в мире, пишет RT. По словам Путина, российско-туркменистанские отношения вышли на уровень углубленного стратегического партнерства во многом благодаря личным усилиям Бердымухамедова.

«Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса ... связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности», — подчеркнул российский президент.

В заключение Путин пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов.

Ранее президент России поздравил мэра Москвы Сергея Собянина со вступлением в должность, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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