Путин обсудил с Раиси ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

В сообщении говорится, что также обсуждалась проблематика нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Путин рассказал Раиси о деятельности российского миротворческого контингента, который, в том числе, оказывает гуманитарную помощь мирным жителям, защищает права и безопасность армянского населения региона.

«Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», - указали в Кремле.

Также лидеры заявили об обоюдной заинтересованности в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что что Армения признала данные территории азербайджанскими, поэтому Нагорный Карабах является внутренним делом Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

