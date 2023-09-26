Путин обсудил с Раиси ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси по телефону обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что также обсуждалась проблематика нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Путин рассказал Раиси о деятельности российского миротворческого контингента, который, в том числе, оказывает гуманитарную помощь мирным жителям, защищает права и безопасность армянского населения региона.
«Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», - указали в Кремле.
Также лидеры заявили об обоюдной заинтересованности в активизации работы консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция).
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что что Армения признала данные территории азербайджанскими, поэтому Нагорный Карабах является внутренним делом Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru