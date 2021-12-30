Путин поздравил Байдена и других мировых лидеров с Новым годом

В сообщении говорится, что российский лидер направил поздравительные телеграммы лидерам стран СНГ, в том числе президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, премьер-министру Армении Николу Пашиняну и другим.

Также поздравление с Новым годом было направлено лидерам Бразилии, Аргентины, Венесуэлы, ФРГ, Греции, Израиля, Турции, Индии, Италии, Кубы, Словении, Венгрии, Франции, Японии, Китая и других стран, в том числе королеве Великобритании Елизавете II и британскому премьер-министру Борису Джонсону, князю Монако Альберту II.

Поздравительная телеграмма также была направлена президенту США Джозефу Байдену. В тексте послания Путин отметил, что Россия и Соединённые Штаты несут особую ответственность за международную и региональную стабильность, поэтому должны «объединить усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз».

«Убеждён, что... мы можем продвинуться вперёд и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учёте национальных интересов друг друга», – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, президент России поздравил с наступающим Новым годом папу Римского Франциска, генсека ООН Антониу Гутерреша, президента МОК Томаса Баха, главу ФИФА Джанни Инфантино и руководителей других организаций.

Ранее Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что сам выбирает новогодние подарки для своих внуков, сообщает RT.