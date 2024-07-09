Путин повысил зарплаты чиновникам

Глава государства Владимир Путин подписал указ о повышении окладов государственных служащих и дипломатов за ранг или чин на 9,7%, сообщает Ura.ru.

Это затронет как высшие ранги, так и начальные позиции в государственной иерархии. Также пересмотрены оклады госслужащих без классных чинов, включая торговых представителей, таможенных работников и сотрудников аппаратов различных структур.

Отмечается, что решение о повышении зарплаты направлено на улучшение материального положения работников государственной службы в условиях экономической нестабильности.

Ранее стало известно, что 37% россиян готовы вернуться в офис с «удаленки» ради повышения зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

