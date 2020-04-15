Путин потребовал следить за соблюдением прав сотрудников на «удаленке»
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил главу Минтруда Антона Котякова внимательно следить за соблюдением прав работников, которые работают в удаленном режиме.
«Прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав работников, которые переведены на дистанционную систему работы». - сказал он.
Перед началом совещания президент заявил о ряде мер по финансовой поддержке бизнеса и регионов.
В частности, малые предприятия смогут получать безвозмездную помощь от государства, на поддержку пострадавших от коронавируса авиакомпаний будет выделено 23 млрд рублей.
Кроме того, региональные бюджеты дополнительно получат из федерального центра 200 млрд рублей, cообщают argumenti.ru
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