Путин потребовал от правительства ускорения по всем направлениям

Президент России Владимир Путин потребовал более активной работы от правительства и других властных структур по всем направлениям, а также более реалистичной оценки текущей ситуации. Он этом он заявил на заседании координационного совета при кабинете министров по обеспечению потребностей специальной военной операции.

Причём, как отметил глава государства, речь идёт не только о самой СВО, но и всех остальных направлений деятельности властей, сообщается на сайте Кремля. В связи с этим Путин напомнил, что, ещё с приходом пандемии коронавируса правительство, другие управленческие структуры стремятся более эффективно администрировать свой функционал.

Новые серьёзные вызовы требуют новых подходов, подчеркнул президент. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Владимир Путин призвал представителей власти не «прятаться за формальностями» и стандартными бюрократическими процедурами, чтобы получать необходимый результат.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СпецоперацияПравительствоПутин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры