Путин потребовал оперативно решить проблем жителей новых регионов

Президент России Владимир Путин потребовал как можно оперативнее решать проблемы жителей так называемых новых регионов. Сложная ситуация там – не может быть причиной откладывания решения проблем, заявил глава государства на совещании с членами кабинета министров.

По словам Путина, необходимо учитывать сложную обстановку на этих территориях, где продолжаются боевые действия, не везде обеспечена безопасность граждан.

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Однако, как подчеркнул президент, уже сейчас нужно ставить конкретные цели и добиваться их решения. «Люди переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему», - указал Путин.

Президент поручил правительству и регионам максимально согласованно отработать детали специальной программы развития новых территорий. Она должна быть подготовлена до конца марта.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце прошлого года заявил, что о присоединении к России новых территорий Украины «речи не идет». Однако, по его словам, предстоит еще много работы на тех, что уже вошли в состав РФ.

