Путин посулил сельхозпредприятиям Молдавии 500 млн рублей
Российская Федерация окажет помощь сельскохозяйственным производителям Молдавии на общую сумму в 500 миллионов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах в формате видеосвязи с главой республики Игорем Додоном.
Как отметил российский лидер, помимо коронавирусной составляющей, сельское хозяйство Молдавии столкнулось в этом году с проблемой засухи. Выделенные средства пойдут на дизельное топливо для молдавских фермерских хозяйств.
Кроме того, Путин сообщил, что Россия по просьбе Додона поставила Молдавии 15 тысяч тест-систем на коронавирусную инфекцию, передаёт RT. Президент РФ также пожелал Додону успехов на предстоящих президентских выборах в стране, которые назначены на 1 ноября.
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