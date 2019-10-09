Путин посоветовал новым губернаторам чутко относиться к народу

Чутко относиться к людям посоветовал новоизбранным губернаторам президент России Владимир Путин, пишет ТАСС. По его мнению, только такое отношение является необходимой составляющей успеха на руководящих должностях.

«Без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. И это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», — отметил глава государства.