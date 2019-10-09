Путин посоветовал новым губернаторам чутко относиться к народу
Чутко относиться к людям посоветовал новоизбранным губернаторам президент России Владимир Путин, пишет ТАСС. По его мнению, только такое отношение является необходимой составляющей успеха на руководящих должностях.
«Без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться. И это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», — отметил глава государства.
Напомним, 9 октября в Кремле состоялась традиционная встреча президента с новоизбранными губернаторами. В ней приняли участие 19 высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
Новые главы регионов были избраны в Единый день голосования, 8 сентября. В 16 регионах выборы были прямыми, ещё в трёх — глав назначили решением регионального парламента.
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