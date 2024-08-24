МИД КНР анонсировал визит Салливана в Китай

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Китай и встретится с главой МИД КНР Ван И. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мао Нин.

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«По приглашению... Ван И... Джейк Салливан 27-29 августа посетит Китай для проведения нового раунда китайско-американских стратегических коммуникаций», — говорится в заявлении.

Ранее Белый дом сообщил о запланированном первом визите Салливана в Китай. Помощник американского президента планирует встретиться с Ван И и другими высокопоставленными должностными лицами КНР.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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