МИД КНР анонсировал визит Салливана в Китай
24 августа 202406:25
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Китай и встретится с главой МИД КНР Ван И. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мао Нин.
«По приглашению... Ван И... Джейк Салливан 27-29 августа посетит Китай для проведения нового раунда китайско-американских стратегических коммуникаций», — говорится в заявлении.
Ранее Белый дом сообщил о запланированном первом визите Салливана в Китай. Помощник американского президента планирует встретиться с Ван И и другими высокопоставленными должностными лицами КНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru