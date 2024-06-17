Путин посетит с государственным визитом Вьетнам 19-20 июня

В сообщении говорится, что российский лидер отправится во Вьетнам по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга.

Отмечается, что в ходе визита планируется обсуждение состояния и перспектив дальнейшего развития партнёрства между Москвой и Ханоем «в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях».

«По итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов», - заключили в Кремле.

Ранее стало известно, что 18-19 июня Владимир Путин посетит с дружественным государственным визитом КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

