Путин посетит с государственным визитом Вьетнам 19-20 июня
Президент РФ Владимир Путин 19-20 июня посетит с дружественным государственным визитом Вьетнам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что российский лидер отправится во Вьетнам по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга.
Отмечается, что в ходе визита планируется обсуждение состояния и перспектив дальнейшего развития партнёрства между Москвой и Ханоем «в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях».
«По итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов», - заключили в Кремле.
Ранее стало известно, что 18-19 июня Владимир Путин посетит с дружественным государственным визитом КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин посетит с государственным визитом Вьетнам 19-20 июня
- Экс-офицер США назвал блефом заявления о возможности передачи F-16 Украине
- Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня
- HeadHunter: В России выросли зарплаты врачей
- Взрыв боеприпасов произошел на военном полигоне в Чехии
- Врач назвал причины заражения ботулизмом
- УЕФА запретит флаги России на матчах сборной Украины на Евро-2024
- Мультфильм «Головоломка 2» на старте обошел «Барби» и «Дюну 2»
- За медицинской помощью с симптомами ботулизма в Москве обратился 121 человек
- Синоптик Позднякова заявила о редких «тропических ночах» в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru