Сергей Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом
Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом в год 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР, градоначальник встретился с секретарем пекинского горкома Компартии Китая Инь Ли.
Как отметил Собянин, сотрудничество двух стран продолжит активно развиваться.
«Сегодня Китай и Россия стали одними из самых главных экономических партнеров. И на примере Москвы мы видим, что объемы экономического взаимодействия увеличились более чем на 40 процентов», — написал мэр в своем Telegram-канале.
По словам столичного градоначальника, Москва и Пекин похожи: города — лидеры в области экономического и социального развития, решают схожие проблемы в сферах транспорта, здравоохранения, городского планирования. Партнеры из КНР помогают в развитии инфраструктуры в Москве, прежде всего, в метро. Собянин указал, что стороны вместе развивают проект UrbanTransportData — аналитическую платформу для сбора, визуализации, публикации транспортных показателей мегаполисов.
Кроме того, Москва и Пекин расширяют сотрудничество в культуре и образовании (в том числе в московских школах введено углубленное изучение китайского языка), здравоохранении, также российская столица стала популярным туристическим и деловым центром для гостей из КНР. Для укрепления связи между городами создана новая программа, охватывающая в том числе вопросы, которые связаны с экологией, планированием, транспортом, развитием образования, здравоохранения.
В свою очередь, Инь Ли поблагодарил Сергея Собянина за большой вклад в развитие отношений РФ и КНР, отметив, что в последние годы под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения стран «выдержали испытания международной нестабильностью, оставались спокойными и здравыми, наши страны стали хорошими соседями, большими друзьями и надежными партнерами». Секретарь пекинского горкома напомнил о российско-китайском заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, указав, что особенно большой потенциал имеет сотрудничество Пекина и Москвы.
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