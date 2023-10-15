Путин посетит один из российских регионов перед визитом в Китай

О планируемой поездке главы государства в один из регионов сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Какой именно субъект Федерации посетит Путин не уточняется.

На следующей неделе ожидается прибытие российского лидера в Китай на форум «Один пояс - один путь».

На этой неделе президент России посетил Киргизию. В Бишкеке он провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, отмечает «Радиоточка НСН».

