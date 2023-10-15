Путин посетит один из российских регионов перед визитом в Китай
15 октября 202315:35
Президент Владимир Путин на следующей неделе перед визитом в Китай посетит один из регионов России.
О планируемой поездке главы государства в один из регионов сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Какой именно субъект Федерации посетит Путин не уточняется.
На следующей неделе ожидается прибытие российского лидера в Китай на форум «Один пояс - один путь».
На этой неделе президент России посетил Киргизию. В Бишкеке он провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru