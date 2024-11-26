Путин посетит Минск 6 декабря
У президента РФ Владимира Путина в декабре довольно активная внешнеполитическая повестка дня. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, на 6 декабря у Путина запланирована поездка в Минск, где он примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.
«Заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства, подписанного 8 декабря 1995 года», - отметил он.
Ранее Ушаков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил Путина посетить страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru