Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина 16-17 мая

Лидеры двух стран проведут переговоры, по итогам планируется подписание документов. Также в рамках визита президента в КНР планируется его встреча с премьером Государственного совета страны.

Ранее Путин сообщил, что в мае у него планируется визит в Китай. Об этом он рассказал во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

