Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина 16-17 мая
Президент России Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая по приглашению Си Цзиньпина, сообщает Кремль.
В ходе поездки он посетит два города - Пекин и Харбин.
Лидеры двух стран проведут переговоры, по итогам планируется подписание документов. Также в рамках визита президента в КНР планируется его встреча с премьером Государственного совета страны.
Ранее Путин сообщил, что в мае у него планируется визит в Китай. Об этом он рассказал во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru