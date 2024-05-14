Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина 16-17 мая

Президент России Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая по приглашению Си Цзиньпина, сообщает Кремль.

В ходе поездки он посетит два города - Пекин и Харбин.

СМИ: Макрон хочет повлиять на Путина через Си Цзиньпина

Лидеры двух стран проведут переговоры, по итогам планируется подписание документов. Также в рамках визита президента в КНР планируется его встреча с премьером Государственного совета страны.

Ранее Путин сообщил, что в мае у него планируется визит в Китай. Об этом он рассказал во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Владимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры