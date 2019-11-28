Путин посетит Израиль в январе

Годовалая девочка, которой была необходима пересадка почки, умерла, не дождавшись операции Директор НМИЦ об увольнении трансплантолога М.Каабака Врач Н.Бабенко: ребенку фактически отказали в трансплантации Семья считает виноватыми в смерти дочери тех, кто уволил врача