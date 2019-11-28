Путин посетит Израиль в январе
28 ноября 201920:48
Президент России Владимир Путин прибудет в Израиль с официальным визитом в январе 2020 года. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По словам Пескова, российский лидер посетит Всемирный форум памяти холокоста.
Ранее в сентябре Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством. Он также отметил, что Россия стремится развивать с Израилем партнёрские отношения,
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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев