Путин посетит Израиль в январе

28 ноября 201920:48

Президент России Владимир Путин прибудет в Израиль с официальным визитом в январе 2020 года. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам Пескова, российский лидер посетит Всемирный форум памяти холокоста.

Ранее в сентябре Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством. Он также отметил, что Россия стремится развивать с Израилем партнёрские отношения,

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ПутинИзраиль