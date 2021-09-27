Путин посчитал мрачной шутку Жириновского об арестах

Жириновский с одной стороны телемоста и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов с другой общались в ожидании главы государства. По словам Миронова, «хорошо смеется тот, кто смеется последний», на что Жириновский сказал - «Последний перед арестом, в камеру идет последний».

«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите», — сказал Путин, который присоединился к видеоконференции.

25 сентября президент России провел встречу с лидерами политических партий, прошедших в Госдуму.

Как сообщалось, заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что новые депутаты от партии привнесут в Госдуму «политический кураж и свежие идеи». Глава партии дал обещание, что новые депутаты от партии станут «работать энергично, не спать на заседаниях, а работать в полную силу».



