Путин посчитал мрачной шутку Жириновского об арестах
Президент России Владимир Путин назвал мрачноватыми слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского — политик пошутил на тему арестов во время встречи главы государства по видеосвязи с руководителями партий, сообщает «РЕН ТВ».
Жириновский с одной стороны телемоста и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов с другой общались в ожидании главы государства. По словам Миронова, «хорошо смеется тот, кто смеется последний», на что Жириновский сказал - «Последний перед арестом, в камеру идет последний».
«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите», — сказал Путин, который присоединился к видеоконференции.
25 сентября президент России провел встречу с лидерами политических партий, прошедших в Госдуму.
Как сообщалось, заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что новые депутаты от партии привнесут в Госдуму «политический кураж и свежие идеи». Глава партии дал обещание, что новые депутаты от партии станут «работать энергично, не спать на заседаниях, а работать в полную силу».
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