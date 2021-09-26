Медведев пообещал «политический кураж» от новых депутатов

В эфире телеканала «Россия-24» он исключил возвращение парламента к 90-м годам, эпохе «свар и стычек». Как напомнил Медведев, состав «Единой России» в Госдуме обновился практически наполовину. Глава партии дал обещание, что новые депутаты от партии станут «работать энергично, не спать на заседаниях, а работать в полную силу».

25 сентября глава государства Владимир Путин провел встречу с лидерами политических партий, по результатам выборов, прошедших в Госдуму VIII созыва. «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – заявил президент.

