Медведев пообещал «политический кураж» от новых депутатов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что новые депутаты от партии привнесут в Госдуму «политический кураж и свежие идеи».

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В эфире телеканала «Россия-24» он исключил возвращение парламента к 90-м годам, эпохе «свар и стычек». Как напомнил Медведев, состав «Единой России» в Госдуме обновился практически наполовину. Глава партии дал обещание, что новые депутаты от партии станут «работать энергично, не спать на заседаниях, а работать в полную силу».

25 сентября глава государства Владимир Путин провел встречу с лидерами политических партий, по результатам выборов, прошедших в Госдуму VIII созыва. «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – заявил президент.

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ТЕГИ:Единая РоссияГосдумаДмитрий Медведев
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