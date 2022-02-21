Путин: Выгода для украинского бюджета за счет льгот от РФ составила $250 млрд

Российский президент Владимир Путин заявил, что выгода от предоставляемых Россией льгот для украинского бюджета составила порядка $250 млрд.

По словам президента, такую сумму насчитывают эксперты с 1991 года по 2013 годы. Он указал на то, что льготы предоставлялись на цены на энергоносители, объемы льготных кредитов, экономических и торговых преференций.

















