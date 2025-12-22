Путин поручил подготовить проведение Года единства народов России
Президент Владимир Путин поручил подготовить проект указа о проведении в следующем году Года единства народов России. Об этом сообщили в Кремле.
Ранее атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов предложил провести в стране Год единства народов. Президент поддержал инициативу, он отмечал, что попросит вице-премьера Татьяну Голикову подготовить проекты соответствующих решений, пишет 360.ru.
Путин поручил правительству включить в проект указа положения о разработке и реализации плана мероприятий по проведению тематического года при участии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Кабмин должен выполнить задачу до 30 января.
