Путин поручил ускорить работу по усилению защиты персональных данных россиян

«Правительству... ускорить подготовку и внесение в федеральный закон "О персональных данных" изменений, направленных на усиление защиты персональных данных граждан», — цитирует поручение RT.

Кроме того, кабмину необходимо улучшить работу по развитию организаций, разрабатывающих программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы, отмечает РИА ФАН.

Президент поручил доложить о проделанной работе до 1 июля текущего года.

Ранее в понедельник Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян, напоминает Газета.ру. Правительство и региональные органы исполнительной власти должны организовать мероприятия для сбора граждан в запасе, а также сами военные сборы, отмечает телеканал «360».

