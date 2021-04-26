Путин поручил ускорить работу по усилению защиты персональных данных россиян
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны ускорить работу по внесению изменений в законодательство для усиления защиты персональных данных россиян. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству... ускорить подготовку и внесение в федеральный закон "О персональных данных" изменений, направленных на усиление защиты персональных данных граждан», — цитирует поручение RT.
Кроме того, кабмину необходимо улучшить работу по развитию организаций, разрабатывающих программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы, отмечает РИА ФАН.
Президент поручил доложить о проделанной работе до 1 июля текущего года.
Ранее в понедельник Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян, напоминает Газета.ру. Правительство и региональные органы исполнительной власти должны организовать мероприятия для сбора граждан в запасе, а также сами военные сборы, отмечает телеканал «360».
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