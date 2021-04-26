Путин поручил ускорить работу по усилению защиты персональных данных россиян

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны ускорить работу по внесению изменений в законодательство для усиления защиты персональных данных россиян. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин подписал указ о призыве запасников

«Правительству... ускорить подготовку и внесение в федеральный закон "О персональных данных" изменений, направленных на усиление защиты персональных данных граждан», — цитирует поручение RT.

Кроме того, кабмину необходимо улучшить работу по развитию организаций, разрабатывающих программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы, отмечает РИА ФАН.

Президент поручил доложить о проделанной работе до 1 июля текущего года.

Ранее в понедельник Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян, напоминает Газета.ру. Правительство и региональные органы исполнительной власти должны организовать мероприятия для сбора граждан в запасе, а также сами военные сборы, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ЗаконПоправки Правительство РоссииВладимир Путин
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