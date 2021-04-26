Путин подписал указ о призыве запасников

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Призывать в 2021 году граждан Российской Федерации, прибывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых Силах Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

В указе также говорится, что правительство и исполнительные органы субъектов федерации должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников и проведением военных сборов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования — с 26 апреля.

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