Путин поручил ускорить подготовку поправок о доступе к базам обезличенных данных

Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить подготовку поправок, дающих доступ определенным компаниям к базам обезличенных данных людей. Документ опубликован на сайте Кремля.

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Поручение дано кабмину РФ и Госдуме. Срок выполнения поручения - до 1 марта следующего года.

После внесения поправок органы госвласти смогут выдавать разрешения на доступ к обезличенным данным компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта и научным организациям.

Отмечается, что решение должно способствовать конкурентному экономическому развитию бизнеса.



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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир Путин
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