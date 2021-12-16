Путин поручил ускорить подготовку поправок о доступе к базам обезличенных данных
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить подготовку поправок, дающих доступ определенным компаниям к базам обезличенных данных людей. Документ опубликован на сайте Кремля.
Поручение дано кабмину РФ и Госдуме. Срок выполнения поручения - до 1 марта следующего года.
После внесения поправок органы госвласти смогут выдавать разрешения на доступ к обезличенным данным компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта и научным организациям.
Отмечается, что решение должно способствовать конкурентному экономическому развитию бизнеса.
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