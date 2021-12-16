Путин поручил ускорить подготовку поправок о доступе к базам обезличенных данных

Поручение дано кабмину РФ и Госдуме. Срок выполнения поручения - до 1 марта следующего года.

После внесения поправок органы госвласти смогут выдавать разрешения на доступ к обезличенным данным компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта и научным организациям.

Отмечается, что решение должно способствовать конкурентному экономическому развитию бизнеса.





