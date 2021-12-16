Путин: Доходы людей должны расти с получением новых компетенций

Президент Владимир Путин заявил, что получение новых компетенций гражданами должно приводить к реальному росту дохода, передает ТАСС.

Такое заявление российский лидер сделал в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

По мнению Путина, одной из главнейших задач агентства заключается в помощи людям оставаться востребованными в изменчивом технологическом мире.

В этой связи президент обратился к АСИ с просьбой запустить обучающие курсы для тех, кто, например, хочет стать предпринимателем.

