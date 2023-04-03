Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в России
Президент Владимир Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в стране и поддержки малых предприятий в этой сфере. Об этом сообщили в Кремле.
Правительству России предстоит разработать и реализовать комплекс соответствующих мер, в том числе направленных на «обеспечение производства широкого спектра комплектующих изделий к протезам, их электронных компонентов». Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 июля.
Ответственными за исполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина и главу «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлану Чупшеву.
Ранее Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции и семей погибших бойцов, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в России
- Болота РФ могут стать панацеей от глобального потепления
- Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале
- Гендиректор ЮНЕСКО прибыла с визитом в Киев
- Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации
- При взрыве в Мелитополе пострадал бывший глава местного поселка
- Подозреваемую в убийстве военкора Татарского объявили в розыск
- «Вместе в Варшаву поедем»: Пригожин рассказал о встрече с Зеленским в Артемовске
- В Госдуму внесут законопроект о наказании за русофобию
- Зеленский планирует посетить Польшу 5 апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru