Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в России

Правительству России предстоит разработать и реализовать комплекс соответствующих мер, в том числе направленных на «обеспечение производства широкого спектра комплектующих изделий к протезам, их электронных компонентов». Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 июля.

Ответственными за исполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина и главу «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлану Чупшеву.

Ранее Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции и семей погибших бойцов, напоминает телеканал «360».

