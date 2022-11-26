Путин поручил создать ресурс по актуализации документов воинского учета

Так, Минцифры и Федеральной налоговой службе РФ при участии Минобороны следует до 1 апреля 2024 года «обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета». Отмечается, что это необходимо для повышения эффективности ведения воинского учета. На информресурсе будут собраны данные о состоящих на воинском учете гражданах, за исключением офицеров запаса СВР и ФСБ, а также о россиянах, которые подлежат учету, но пока на нем не состоят.

Координатором ресурса станет Министерство обороны. Ведомство месте с Минцифры и властями регионов должно до 30 декабря текущего года перевести данные о гражданах, подлежащих воинскому учету, в электронный вид. При этом правительству РФ предстоит утвердить этапы формирования ресурса, определить оператора для каждого этапа и порядок ведения системы.

Учету подлежат в том числе данные о регистрации россиян и принадлежащей им недвижимости, о наличии водительских прав, непогашенной судимости, состоянии здоровья и наличии инвалидности, семейном положении, месте работы. Также на новом информресурсе будут указаны номера телефонов и адреса электронных почт с портала госуслуг, данные о гражданах, имеющих право на отсрочку от призыва по мобилизации. Кроме того, будет учитываться обучение человека по очной форме в вузе или техникуме и наличие некоторых спортивных разрядов и званий.

