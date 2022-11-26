Путин поручил создать ресурс по актуализации документов воинского учета
Президент Владимир Путин поручил сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, Минцифры и Федеральной налоговой службе РФ при участии Минобороны следует до 1 апреля 2024 года «обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета». Отмечается, что это необходимо для повышения эффективности ведения воинского учета. На информресурсе будут собраны данные о состоящих на воинском учете гражданах, за исключением офицеров запаса СВР и ФСБ, а также о россиянах, которые подлежат учету, но пока на нем не состоят.
Координатором ресурса станет Министерство обороны. Ведомство месте с Минцифры и властями регионов должно до 30 декабря текущего года перевести данные о гражданах, подлежащих воинскому учету, в электронный вид. При этом правительству РФ предстоит утвердить этапы формирования ресурса, определить оператора для каждого этапа и порядок ведения системы.
Учету подлежат в том числе данные о регистрации россиян и принадлежащей им недвижимости, о наличии водительских прав, непогашенной судимости, состоянии здоровья и наличии инвалидности, семейном положении, месте работы. Также на новом информресурсе будут указаны номера телефонов и адреса электронных почт с портала госуслуг, данные о гражданах, имеющих право на отсрочку от призыва по мобилизации. Кроме того, будет учитываться обучение человека по очной форме в вузе или техникуме и наличие некоторых спортивных разрядов и званий.
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