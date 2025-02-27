Путин поручил принять серьезные дополнительные меры для защиты госграницы

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поручил принять серьезные дополнительные меры для защиты госграницы, увеличивать плотность прикрытия рубежей на опасных направлениях.

Путин заявил, что Россия намерена и дальше развивать силы спецопераций

Глава государства подчеркнул, что Россия гордится доблестью приграничных подразделений, которые приняли удар в приграничных районах.

Российский лидер также объявил минуту молчания в память о погибших пограничниках.

Ранее Путин вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПограничникиГраницаВладимир Путин

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