Путин поручил принять серьезные дополнительные меры для защиты госграницы
27 февраля 202515:31
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поручил принять серьезные дополнительные меры для защиты госграницы, увеличивать плотность прикрытия рубежей на опасных направлениях.
Глава государства подчеркнул, что Россия гордится доблестью приграничных подразделений, которые приняли удар в приграничных районах.
Российский лидер также объявил минуту молчания в память о погибших пограничниках.
Ранее Путин вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru