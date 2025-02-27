Путин заявил, что Россия намерена и дальше развивать силы спецопераций

Глава государства Владимир Путин заявил, что власти продолжат укреплять силы специальных операций (ССО), сообщает RT.

Об этом президент сказал в поздравлении для сил ССО. По его словам, продолжится работа по повышению боевых возможностей подразделений, обеспечению их новейшими образцами вооружения и экипировки, а также средствами связи и радиоэлектронной борьбы, в том числе оснащением новейшим вооружением.

Путин отметил, что будет делаться все возможное, чтобы части становились ещё более мобильными, технически оснащёнными и эффективными.

ССО Вооруженных сил РФ — высокомобильное формирование, находящееся в постоянной готовности к немедленному применению на любой территории.

