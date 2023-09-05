Путин поручил правительству подготовить меры для стимулирования аренды авто
5 сентября 202300:31
Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину принять меры по стимулированию использования высоколокализованных автомобилей для аренды, сообщается на официальном сайте Кремля.
Также глава государства поручил обеспечить внесение изменений в законодательство РФ. Ответственным за выполнение назначен глава правительства Михаил Мишустин, которому необходимо до 15 ноября предоставить соответствующий доклад.
Ранее россияне стали чаще сдавать в аренду премиум-автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил правительству подготовить меры для стимулирования аренды авто
- Власти не стали эвакуировать застрявших в пустыне участников Burning Man
- Канье Уэсту с супругой пожизненно запретили кататься на гондолах в Венеции
- Кулеба исключил смягчение позиции Киева по зерновой сделке
- Российским пловцам разрешили участвовать в турнирах в нейтральном статусе
- СМИ: в Москве нашли БПЛА кустарного производства
- Handelsblatt: бойцы ВСУ подрываются на минах времен Второй мировой войны
- Премьер Нигера попросил посла Франции поскорее покинуть страну
- Пушилин: говорить о восстановлении Артемовска пока рано
- В Москве около Ленинградского вокзала загорелась крыша здания
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru