Путин поручил правительству подготовить меры для стимулирования аренды авто

Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину принять меры по стимулированию использования высоколокализованных автомобилей для аренды, сообщается на официальном сайте Кремля.

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Также глава государства поручил обеспечить внесение изменений в законодательство РФ. Ответственным за выполнение назначен глава правительства Михаил Мишустин, которому необходимо до 15 ноября предоставить соответствующий доклад.

Ранее россияне стали чаще сдавать в аренду премиум-автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:АвтомобилиВладимир Путин

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